Sie waren doch so verliebt! Supertalent-Tänzer Emil Kusmirek (27) und sein Freund Paul Sawka stecken – nur zwei Monaten nach ihrem Liebes-Comeback – tief in einer Beziehungskrise. Im Promiflash-Interview vor wenigen Tagen schüttete der TV-Star sein Herz aus: "Ich weiß nicht, wo meine Gefühle gerade sind. Ehrlich gesagt, liebe ich Paul, [...] aber das ist nicht alles in einer Beziehung", erklärte er unter Tränen. Das Noch-Paar legte kurz vor Neujahr eine Pause ein und Emil will nun erst einmal herausfinden, woran er ist und was er in seinem Leben wirklich möchte.