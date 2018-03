Liebescomeback bei Emil Kusmirek (27)! Der Tänzer nahm 2012, 2015 und 2016 an der Show Das Supertalent teil – ohne Erfolg. Das große Los zog Emil aber dafür privat. Denn er ist frisch verliebt in seinen Ex-Freund Paul Sawka. Nach drei Jahren Beziehungspause können die zwei jetzt kaum die Finger voneinander lassen! Aber wie kam ihre Love-Reunion überhaupt zustande? Bei einem Event in Düsseldorf plauderte Emil gegenüber Promiflash aus dem Liebes-Nähkästchen: "Paul hat mich angerufen vor einem Jahr und hat gesagt: 'Komm wir treffen uns.' Und dann haben wir uns getroffen. Und ich war damals noch nicht sicher und da habe ich ihn abgelehnt. [...] Dann habe ich ihn angerufen und ich hätte es nie gedacht, eine halbe Stunde später hat er vor meiner Tür gestanden, unglaublich, die Gefühle waren unglaublich."



