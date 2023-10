Anfragen abgelehnt: Emil Kusmirek hat kaum noch Lust auf TV

Warum ist Emil Kusmirek (33) nicht mehr so oft im Fernsehen zu sehen? Der Profitänzer hatte 2012 und 2016 an Das Supertalent teilgenommen. Er schaffte es sogar bis ins Finale und erfreute sich auch nach der Show großer Beliebtheit. Zudem war er in dem britischen Pendant "Britain's Got Talent" sowie der Tanzsendung "Got to Dance" zu sehen. In den vergangenen Jahren sind Emils TV-Auftritte jedoch weniger geworden – warum?

Im Interview mit Promiflash beim Promi-Rutsch-Battle verriet der Choreograf, dass er zwar viele Angebote bekomme, diese aber meistens ablehne. "Ich bin an dem Punkt angekommen, mit meinen 33 [Jahren]... Ich habe meine Tanzschule, ich unterrichte. Ich liebe es, Leute zu unterrichten", erklärte der Castingshow-Star. Das einzige, was er gerade machen würde, wäre Promi Big Brother: "Das fängt ja bald wieder an. Da hätte ich eventuell Bock. Aber sonst... Ich bin so glücklich."

Da Emil beruflich viel zu tun hat, ist er besonders dankbar für die Menschen, die hinter ihm stehen. "Du hast ein Management, du hast Leute, die dich wirklich in jedem Moment unterstützen", freute sich die Frohnatur. Denn nur so sei es möglich, den eigenen Traum zu leben.

Anzeige

Getty Images Emil Kusmirek, "Das Supertalent"-Star

Anzeige

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek

Anzeige

ActionPress Emil Kusmirek, Tänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de