Überraschendes Geständnis! Kultkandidat Ingo (27) lernte in der sechsten Staffel von Schwiegertochter gesucht seine Auserwählte Nadja kennen und lieben. Nach nur wenigen Wochen machte der Rheinländer seiner Herzdame einen romantischen Antrag – kurz darauf zerbrach die junge Beziehung. Im Promiflash-Interview sprach Ingo jetzt offen darüber, wieso Nadja nie seine erste große Liebe war: "Man hat so ziemlich schnell gemerkt, dass sie so etwas kälter ist, als der Eisberg bei der Titanic", erklärte der Mangafan. Der Neu-Rapper bereue mittlerweile sogar seinen Kniefall!