Wahnsinn, ist die groß geworden. Royal-Fans feierten gefühlt gerade erst die Geburt und die Taufe von Prinzessin Charlotte (2), jetzt geht die mittlerweile 2-Jährige bereits in den Kindergarten. Die Willcock Nursery School in London darf sich ab sofort über royalen Spirit freuen. Die Bildungseinrichtung ist für ihren effektiven Lehrplan bekannt, der Windsor-Spross wird ab sofort in Mathe, Französisch, Geschichte und Co. geschult. Dafür geben ihre Eltern satte 22.500 Euro pro Jahr aus!