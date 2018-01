Matthias Mangiapane (34) freut sich auf die Dschungel-Diät! Seit Donnerstag sind die Kandidaten der diesjährigen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Staffel offiziell bekannt : Neben dem extravaganten Reality-TV-Teilnehmer werden sich unter anderem Natascha Ochsenknecht (53), David Friedrich (28) und Daniele Negroni (22) um die tägliche Portion Reis und Bohnen am australischen Camp-Lagerfeuer zanken. Doch da wird ihnen Matthias wohl nicht in die Quere kommen: Er möchte im Urwald ordentlich abspecken!

"Also ich möchte ja gerne 10 bis 15 Kilo leichter aus dem Dschungel zurückkommen" , gab der Partner von Hubert Fella (49) am Freitag in der RTL-Sendung Guten Morgen Deutschland zu verstehen. Klar, er habe auch Angst davor, mit diversen Krabbeltierchen auf Tuchfühlung gehen zu müssen. Dennoch freue sich der "Hot oder Schrott"-Star auf die vermeintlichen Nebenwirkungen des TV-Urwalds: Wenn keine Dschungelprüfungen gewonnen werden, gibt es nur begrenzte und vor allem eintönige Essensrationen – bei dem eher faden Menü sollen dann die unliebsamen Pfunde bei Matthias purzeln!

Übrigens ist der gebürtige Hesse nicht der einzige Teilnehmer, der seinem Idealgewicht in Down Under näherkommen möchte: Auch Jennifer Frankhauser (25) verriet vorab, dass sie die Sendung, die von Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39) moderiert wird, zum Abnehmen zweckentfremden will. Glaubt ihr, dass der Plan aufgeht? Stimmt in der Umfrage ab!