Gemeinsam mit Bachelorette-Hottie David Friedrich (28), Modedesignerin Natascha Ochsenknecht (53) und vielen weiteren Stars und Sternchen kämpft Jenny ab dem 19. Januar um die Dschungelkrone. Allerdings ist das nicht der einzige Kampf, den die Reality-Beauty antreten möchte: "Ich gehe in den Dschungel, weil ich abnehmen will. Das ist für mich wie ein aufregendes Diät-Camp." Keine schlechte Idee, denn auf der australischen Speisekarte wird die Single-Lady nichts aus Mama Iris (50) guter pfälzischer Küche finden. Stattdessen warten Känguruhoden, Affenhirn und viele, viele Maden auf Jenny und Co.