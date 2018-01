Elternsein ist kein Ponyhof. Diese Erfahrung muss auch der Komiker Oliver Pocher (39) machen. "Mit so richtig Spaß hat es erstmal wenig zu tun", erinnert sich der dreifache Papa im Promiflash-Interview an seine ersten Gehversuche als Vater. Ob sich seine Ex Annemarie Carpendale (40) jetzt etwa Sorgen machen muss? Immerhin lassen sie und ihr Liebster Wayne (40) erst vor Kurzem ihre ganz eigene Babybombe platzen. Das sind Olis lustige Elternweisheiten an die werdenden Eltern.