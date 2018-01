Grey's Anatomy -Fans aufgepasst! Es sickern immer mehr Details zum Ärzte-Spin-off durch. Angeblich stehen die ersten Hauptcharaktere der Serie, die in einer Feuerwache spielen soll, fest. Allerdings sind weder der Sendestart noch der Name des Ablegers bekannt. Nun tauchten erste Bilder der neuen Serie auf, bei denen Meredith Grey ( Ellen Pompeo , 48) zu sehen ist. Spielt also der Ärzteliebling auch mit?

+++Achtung Spoiler+++

Dem Onlineportal Filmstarts liegen die ersten Bilder zu dem Nachfolger vor. Auf diesen ist auch Meredith zu sehen sein. Sie übernimmt eine Gastrolle im Ableger, der ebenfalls in Seattle spielen soll. Doch eingefleischte Supporter der Ärzteserie dürften noch ein weiteres bekanntes Gesicht entdecken: Dr. Ben Warren, gespielt von Jason George (45), kündigte in der 14. Staffel an, dass er seinen Kittel im Grey Sloan Memorial Hospital an den Nagel hängt und ihn gegen eine Feuerwehruniform eintauschen will. So dürfte der Start der neuen TV-Serie mit dieser geballten Power doch gelingen.