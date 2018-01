Jetzt geht's los in den Dschungel! Ex-DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni (22) stürzt sich in diesem Jahr ins TV-Abenteuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Promiflash trifft den Sänger kurz vor seinem Abflug nach Australien am Frankfurter Flughafen. Mit dabei: eine ganze Fan-Horde! Ballons, Karten, Umarmungen und ganz viel Gegröle – das weiß Daniele zu schätzen: "Die Negromis sind auch die Krassesten. Wenn die hören, der Daniele haut ab, kommen die noch mal kurz vorbei gezischt – vor allem von überall und das ist schon sehr cool, ich freu mich drüber. Zeigt mir, dass sie mich unterstützen."