Das gab es noch nie! RTL stellt einfach die Dschungelcamp -Regeln um. Und das keine Woche vor Beginn der Dreharbeiten. Die Änderungen sind so schwerwiegend, dass sie weitreichende Folgen für David Friedrich (28), Jennifer Frankhauser (25) und Co. haben könnten...

Die Bild will vom frischen Wind, der durch den australischen Dschungel blasen soll, wissen: Zum Beispiel soll es ein zweites Buschtelefon geben. Warum? Vermutlich, damit sich auch wirklich jeder zeitnah ausheulen kann, sollte es zu Gezicke und Geheule kommen. Dabei wirkten die Kandidaten am Frankfurter Flughafen doch noch so handzahm. Aber auch die neue Regel Nummer zwei könnte das ändern. Es soll keine Einzelinterviews mehr geben! Damit schränkt sich der menschliche Kontakt der Camper aufeinander ein – da ist Ärger ja förmlich vorprogrammiert.

Regeländerung drei schafft vielleicht Abhilfe: Neue Sitzgelegenheiten sollen für lauschige Minirunden sorgen, in denen sich die Buschbewohner gegenseitig ihr Leid klagen können. Oder so richtig herzhaft übereinander herziehen, je nachdem. Glaubt ihr, die neuen Regeln sorgen für Zoff in Down Under? Stimmt ab!