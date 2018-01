Endlich kehrt etwas Ruhe in das Familienleben ein! Die letzten Wochen waren für Jörn Schlönvoigt (31) und Hanna Weig wirklich turbulent. Der GZSZ-Star und seine Verlobte wurden Mitte Dezember zum ersten Mal Eltern, doch die Geburt lief anders ab als geplant: Aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung musste die 22-Jährige zwischenzeitlich um ihr Leben kämpfen. Mittlerweile geht es der jungen Mutter wieder gut – so gut, dass die frischgebackenen Eltern nun mit ihrem Töchterchen in den Skiurlaub gefahren sind. Während Jörn die Piste unsicher macht, hält Hanna ihre Fans mit zahlreichen Pics und Clips auf dem Laufenden.