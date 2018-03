Hat Moderatorin Nina Bott (40) Bbammel vor der Frage aller Fragen? Seit 2012 ist die ehemalige GZSZ-Darstellerin in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Schatz Benjamin Baarz. Die Turteltauben krönten ihre Liebe vor über zwei Jahren auch noch mit ihrer gemeinsamen Tochter Luna. Zusammen mit Ninas Söhnchen Lennox, den die Beauty aus einer früheren Partnerschaft hat, sind die Vier eine fröhliche Patchworkfamily. Zum perfekten Familienglück fehlt da doch nur noch eines: eine Hochzeit! Doch beim Thema Heiratsantrag klingt die Schauspielerin im Promiflash-Interview auf dem "Channel Aid"-Konzert etwas beklommen: "Gerade so an Tagen wie Silvester oder Weihnachten kriegt man kurz einen Schreck und denkt 'Oh sche***, ist es jetzt so weit?'"



