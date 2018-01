Hinter ihrem sonnigen Gemüt verbirgt sich eine traurige Vergangenheit. Ihre Fans kennen Dschungelcamp -Kandidatin Kattia Vides (29) nur mit einem strahlenden Lächeln und gut gelaunt. Doch so ging es der Beauty nicht immer. Denn der Ex-Mann der schönen Kolumbianerin verstarb erst vor zwei Jahren.

Kattia lernte ihren Ex in Kolumbien kennen, als sie 16 Jahre alt war. Mit 18 Jahren traten die beiden dann vor den Traualtar, wanderten 2011 nach Deutschland aus. Die Trennung folgte fünf Jahre später. Innerhalb von sieben Monaten dann der furchtbare Schock: Die ehemalige Liebe ihres Lebens verstarb im Februar. "Ich möchte nicht zu viel darüber sagen, aber er war schwer krank. [...] Heute denke ich noch oft an ihn, sein Tod bewegt mich sehr. Er war ein großer Teil meines Lebens, plötzlich ist er nicht mehr da. Das ist sehr hart für mich", erzählte Kattia letztes Jahr der Bild.