Unterbindet der Sender wirklich die Intimitäten zwischen Bachelor Daniel Völz und den Rosenanwärterinnen? Angeblich möchte der TV-Junggeselle so oft mit den Ladys unter die Laken schlüpfen, dass RTL bereits die Reißleine ziehen muss. Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (32) und Ex-Bachelor-Girl Denise Temlitz wissen, wie es hinter den Kulissen aussieht, und verraten im exklusiven Promiflash-Interview: "Das ist totaler Quatsch. Also, ich meine: Da passiert, was passiert. Und es wird auch nicht gesteuert. Wenn sich zwei Menschen näherkommen, dann kommen sie sich näher und dann hat auch die Produktion nichts dagegen." Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de