Sie sind ein absolutes Traumpaar: Jana Julie Kilka (30) und Thore Schölermann (33)! Das TV-Couple ist schon seit gut acht Jahren zusammen – jetzt moderiert es sogar gemeinsam das ProSieben-Format Get the Fuck out of my House! Doch wie klappt es für die beiden, nun auch noch den gleichen Arbeitsplatz zu haben? Promiflash hat Jana gefragt, wie echt ihre Liebe vor der Kamera wirklich ist – oder ob es gelegentlich auch mal zwischen ihnen kracht!