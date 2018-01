Tag drei im Dschungel – und so langsam wird es prickelnd. Während es in der zweiten Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" noch Tränen regnete , fliegen in Folge drei nun die Funken: Dschungelkavalier Ansgar Brinkmann (48) geht mit gleich fünf Inseldamen baden!

Obwohl am dritten Tag dem schönen Geschlecht das Wasser gebührt, nimmt der selbst gekürte Bademeister kurzerhand den See in Beschlag. Kattia Vides (29), Tatjana Gsell (46), Jennifer Frankhauser (25), Giuliana Farfalla (21) und Sandra Steffl (47) lassen sich von ihrem Zuschauer nicht stören – für den Mann sind sie ein Anblick für die Dschungelgötter: "Ich würde sagen, es läuft bei mir. Ich wollte gerade sagen, das glaubt mir zu Hause keiner, aber das sieht ja jeder", stellt der Tropenheld mehr als zufrieden fest. "Willkommen im Sumpf der Liebe", heizt Sandra das heiße Planschen noch weiter an, während Kattia mit ihrer Version von "Vamos a la playa" für die gewisse Stimmung sorgt.