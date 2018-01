Fahren sie jetzt große Geschütze auf? Denn Jana Julie Kilka (30) und ihr Freund Thore Schölermann (33) erlebten keinen so schönen Jahreswechsel. Kurz vor Weihachten wurde bei dem Moderatorenpaar eingebrochen. Jetzt denken sie darüber nach, wie sie sich zukünftig besser vor Diebstahl schützen können.

Bei der Berlin Fashion Week präsentierte sich Jana bestens gelaunt, der erste Schrecken über das Erlebte ist vergangen. Dennoch lässt sie und Thore das unliebsame Thema nicht so ganz los. Im Promiflash-Interview erzählte die 30-Jährige: "Weil bei uns eingebrochen wurde, haben wir ein Angebot bekommen, dass uns jemand einen Schutzhund kaufen würde. Da haben wir schon kurz überlegt. So ein Schutzhund noch als Familienmitglied wäre später, wenn wir mal ein Haus haben, eine schöne Sache." Jana und Thore sind schon "Eltern" eines Hundes und hatten sich eigentlich gegen die Anschaffung eines Spielkameraden entschieden. Ein Wachhund scheint ihnen angesichts des Einbruchs nun aber keine so schlechte Idee zu sein.