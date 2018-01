An dem Streit zwischen Jennifer Frankhauser (25) und Daniela Katzenberger (31) leidet vor allem eine Person: Mama Iris Klein (50)! Nun will die Pfälzerin für eine Versöhnung ihrer Töchter sorgen. Sie hat sich auch schon einen Plan überlegt. Ihre Idee hängt mit Jennys Teilnahme beim diesjährigen Dschungelcamp zusammen: "Mein größter Wunsch ist es, dass Daniela ihrer Schwester Jenny einen Brief in den Dschungel schreibt. Und dann muss Jenny den Brief im Camp vor allen anderen vorlesen, das wäre ein sehr emotionaler Moment", offenbarte sie gegenüber Bild.