Jenny Frankhauser (25) hat in diesem Jahr ihren Vater verloren – und konnte in der schweren Trauerphase nicht auf ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (31) bauen. Sie habe das Schlager-Sternchen nämlich im Stich gelassen. Dennoch wird nur die 25-Jährige ständig mit der deshalb anhaltenden Familienfehde konfrontiert. Das versteht Jenny nicht, wie sie jetzt im Promiflash-Interview verrät, denn zu einem Streit gehören zwei Menschen. Und die Katze habe bereits bekanntgegeben, sich nicht versöhnen zu wollen: “Sie gibt öffentlich Interviews, dass sie nicht einsieht, was sie falsch gemacht hat, dass sie sich nicht entschuldigen wird, dass sie keine Versöhnung will. Was wollen die Leute denn von mir?"