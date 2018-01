Ergreifende OP-Beichte am Lagerfeuer. Noch vor dem Dschungelcamp sorgte Giuliana Farfalla (21) als erstes Transgender-Model auf dem deutschen Playboy-Cover für Schlagzeilen. Am Camp-Feuer schilderte die Ex-Germany's next Topmodel-Beauty, wie hart der Weg zu ihrem Traumbody tatsächlich war.