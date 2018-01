Jetzt haben die Zuschauer das Sagen über die Dschungelcamp -Zusammensetzung – und schon muss der erste Camper unfreiwillig seine Pritsche räumen! Nachdem Giuliana Farfalla (21) an Tag sechs von sich aus das Lager verließ , zitterten nunmehr elf Promis um ihren Verbleib im Busch. Am Ende fiel die deutliche Entscheidung: Sandra Steffl (47) wurde als erster Dschungel-Star vom Publikum heimgeschickt!

Für die Schauspielerin brachten die Moderatoren Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39) keine guten Nachrichten mit: Sie musste nun als erster rausgewählter Promi die Dschungelsachen packen. Damit entging Tatjana Gsell (46) nur knapp dem Exit. Auch sie stand nicht hoch genug in der Gunst der Zuschauer, um sicher in die nächste Folge einzuziehen. Mindestens ein Tag Galgenfrist bleibt der Blondine aber noch: Für die übrigen zehn Camper geht das Abenteuer morgen in eine neue Runde.