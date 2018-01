Für sie hat es sich ausgekrabbelt! Nach knapp einer Woche in der chaotischen Freiluft-WG von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus überraschte Model Giuliana Farfalla (21) die gereizten Gemüter ihrer Mitcamper: Die Ex- GNTM -Kandidatin warf ihr verschwitztes Handtuch . Wegen ihres verfrühten Auszugs muss die Blondine nun mit einer Gagenkürzung rechnen.

Luxusleben nach Urwaldflucht? Nichts da! Laut Bild soll Giuliana am Mittwoch zunächst in einem geheimen Hotel untergebracht worden sein. Erst am Donnerstagabend (Ortszeit) sei sie ins Versace-Hotel zurückgekehrt. Ihre volle Dschungel-Gage kann sie wohl vergessen, ebenso eine schnelle Rückkehr nach Deutschland: Bis zur Wiedersehens-Show ist die Beauty-Queen verpflichtet, in Down Under zu bleiben und Interviews zu geben.