Zwölf Promis kämpfen momentan im Dschungelcamp um Sterne, Aufmerksamkeit und natürlich den Sieg. Besonders die Krone ist bei den Kandidaten sehr begehrt – denkt man zumindest. Denn ausgerechnet Ex-Profi-Sportler Ansgar Brinkmann (48) will überhaupt nicht gewinnen. Das hat er bereits vor dem Abflug nach Australien verraten. Aber wieso eigentlich?

Promiflash fragt den Dschungel-Kicker am Frankfurter Flughafen nach seinen Sieg-Chancen – die Antwort ist besonders für einen einstigen Leistungssportler sehr überraschend: "Ganz ehrlich: Ich war jetzt 20 Jahre im Abstiegskampf unterwegs, hab da nichts gewonnen und diese Drecks-Krone brauche ich auch nicht!" Scheint, als hätte sich Ansgar während seiner aktiven Fußballer-Zeit an Niederlagen gewöhnt. Aber ob diese Aussage wirklich ernst gemeint ist? Im Camp ist "Der weiße Brasilianer", wie er während seiner aktiven Zeit genannt wurde, noch eher zurückhaltend. Was man aber schon nach einigen Tagen merkt: Ansgar ist ein Teamplayer, sieht den Essensmangel und die Langeweile noch sehr entspannt.