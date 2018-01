Schauspielerin Sandra Steffl (47) musste als erste Kandidatin das Dschungelcamp verlassen. Sie bekam nicht genug Anrufe! Vielleicht weil sie zu wenig entertaint hat? Wenn es nach Sandra geht, ist der Sender schuld am Exit. "Da hat man meine intellektuellen Ergüsse, plus Tanzeinlagen, plus Gesangskünste mit Sydney komplett rausgeschnitten! Was soll’s!", schreibt sie jetzt auf ihrem Instagram-Account. Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.