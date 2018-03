Nicht zum ersten Mal müssen sich die diesjährigen Bachelor-Kandidatinnen dem Vorwurf stellen, nur scharf auf Fame zu sein! In der aktuellen Staffel sind auffällig viele der Single-Ladys Bloggerinnen oder YouTube-Sternchen. Wollen sie wirklich das Herz von Daniel Völz erobern oder Ruhm abgreifen? TV-Markler Marcel Remus (31) hat einen klaren Verdacht. "Am Ende des Tages geht es nicht mehr um die wahre Liebe, sondern eigentlich darum, selber im Rampenlicht und auf roten Teppichen platziert zu werden. Das ist eigentlich schade", meinte er im Promiflash-Interview beim Semperopernball in Dresden. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



