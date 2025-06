Vandalismus: Marcel Remus setzt 10.000 Euro Kopfgeld aus

Marcel Remus (38), bekannt als TV-Makler und Unternehmer, hat via Social Media seine Follower um Hilfe gebeten, nachdem erneut eine seiner Werbeanzeigen in Palma de Mallorca zum Ziel von Vandalismus geworden ist. Bereits zum dritten Mal wurden seine Augen aus einem großflächigen Werbeplakat herausgeschnitten, das seit 15 Jahren dort hängt. Nun greift der Mallorca-Auswanderer zu drastischen Mitteln und setzt eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus, die zur Überführung der Täter führen. In einem erklärenden Video, das er auf Instagram postete, zeigte sich der 38-Jährige wütend: "Ich finde es echt Wahnsinn, was in der Welt los ist."

Schon nach der zweiten Tat ergriff Marcel, der sein kinderloses Leben in vollen Zügen genießt, Maßnahmen und schaltete die Polizei ein. Damals setzte er eine Belohnung von 5.000 Euro aus, doch da die Täter noch immer auf freiem Fuß sind, hat er diese nun verdoppelt. In seinem Video verdeutlicht er, wie sehr ihn die ganze Angelegenheit aufregt, und bezeichnet den wiederholten Vandalenakt als "richtig asozial". In den sozialen Medien stieß seine Aktion auf gemischte Reaktionen: Während viele seiner Follower seine Aktion unterstützen und meinen, der Täter handele aus Neid, gibt es auch kritische Stimmen. "Bin ich der Einzige, der denkt, dass nur viel zu eitle Personen sich über sowas aufregen können?", lautet ein skeptischer Kommentar.

Der erfolgreiche Unternehmer lebt seit vielen Jahren auf Mallorca und hat sich dort nicht nur durch seine Fernsehauftritte als Immobilienmakler etabliert, sondern auch durch seine regelmäßige Präsenz in den sozialen Medien eine große Fangemeinde aufgebaut. Er nutzt Plattformen wie Instagram, um sowohl berufliche als auch private Einblicke zu gewähren. Marcel war ebenfalls in der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" zu sehen und hatte zudem mehrere Auftritte in der Kabel-eins-Reihe "Abenteuer Leben". Im August 2023 startete auf VOX seine eigene Reality-Doku mit dem Titel "Der Mallorca Makler – Marcel Remus & sein Immobilien-Team", in der er wohlhabenden Kunden exklusive Luxusimmobilien präsentiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / marcel.remus Marcel Remus im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcel Remus, März 2023

Anzeige Anzeige