Mallorca-Makler Marcel Remus verrät sein Erfolgsgeheimnis

Marcel Remus (38), bekannt aus Formaten wie Mieten, kaufen, wohnen und Goodbye Deutschland, hat bei den SPA Awards über das Geheimnis seines enormen Erfolgs gesprochen. Der Luxusimmobilienmakler, der sich auf Mallorca ein internationales Standing aufgebaut hat, erklärte im Gespräch mit RTL, dass Authentizität der Schlüssel sei. "Ich sage immer: Kontakte schaden nur dem, der keine hat", betonte der 38-Jährige. Es sei wichtig, authentisch auf seine Kunden zuzugehen, denn die merken sofort, ob man es ernst meint oder eben nicht. Seit der Gründung von "Marcel Remus Real Estate" in Palma de Mallorca hat der Unternehmer ein beachtliches Netzwerk aus prominenten Persönlichkeiten sowohl in Deutschland als auch in Hollywood geschaffen. Ein Beispiel dafür ist seine "Remus Lifestyle Night", die seit 2014 regelmäßig Stars und Insider anzieht.

Die Karriere von Marcel Remus begann jedoch fernab des Glamours in der Kleinstadt Bergkamen in der Nähe von Dortmund, bevor er mit seiner Familie nach Nürnberg zog. Nach einem kulturell prägenden Jahr als Austauschschüler in den USA erreichte seine Geschichte 2006 auf Mallorca einen Wendepunkt. Mit harter Arbeit und einem feinen Gespür für Immobilien hat er sich auf der Baleareninsel als einer der führenden Makler etabliert. Neben seinem Unternehmen spielt die Präsenz in den sozialen Medien eine zentrale Rolle in seinem Geschäftsmodell. Marcel nutzt Kanäle wie Instagram und YouTube, um Luxusimmobilien zu präsentieren, was ihm nicht nur neue Kunden, sondern auch lukrative Kooperationen einbringt.

Auch wenn Marcel Remus heute von Glamour und Luxus umgeben ist, scheint ihn seine Herkunft in vielerlei Hinsicht geprägt zu haben. Die charmante Art des Selfmade-Millionärs findet ihre Wurzeln vermutlich in Bergkamen und hebt ihn von anderen in seiner Branche ab. Schon in vorherigen Interviews hatte er erklärt, dass seine Reichweite weit über die Maklertätigkeit hinausgehe. Allein durch seine Social-Media-Aktivitäten generiert er nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Einnahmen, die ihm theoretisch ein Leben ohne seine Maklergeschäfte ermöglichen würden. Insgesamt hat sich Marcel Remus ein Imperium aufgebaut, das sowohl auf harter Arbeit als auch auf einem bewussten Einsatz digitaler Plattformen basiert.

Getty Images Marcel Remus, Immobilienmakler

Instagram / marcel.remus Marcel Remus im April 2023

