Setzt sie jetzt alles auf eine Farbpalette – und verrät endgültig das Babygeschlecht? Für Kylie Jenner (20) und ihren Liebsten Travis Scott (25) dürfte es bald endlich so weit sein: Schon in wenigen Wochen soll Gerüchten zufolge das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt kommen. Nach hartnäckigen Spekulationen, die junge Unternehmerin bekomme ein kleines Mädchen, scheint sie es jetzt selber zu bestätigen: "Ihr Kinderzimmer ist komplett in Rosa eingerichtet!", erklärte ein Insider jetzt gegenüber People.