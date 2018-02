Große Angst bei Mama Sarah Lombardi (25): Der kleine Alessio (2) musste erneut seines Herzens wegen ins Krankenhaus. Er bekam einen Katheter, denn der kleine Fratz ist mit einem Herzfehler geboren worden. Die Musikerin gibt auf Instagram Entwarnung: "Es ist einfach alles genau so, wie es sein soll. Mir ist einfach so ein krass megagroßer Stein vom Herzen gefallen, weil ich glaube, jede Mama und jeder Papa kann sich vorstellen, was man einfach für eine Angst hat."