Beim 52. Super Bowl ging es am Sonntagabend um das Battle zwischen den New Engalnd Patriots und den Philadelphia Eagles, doch nicht das Football-Spiel an sich bekam die meiste Aufmerksamkeit. Wie in jedem Jahr warteten die Fans des spektakulären Meisterschaftsendspiels mit großer Freude auf die Halbzeitshow – und wurden belohnt. Neben einem Hammer-Auftritt von Justin Timberlake (37) flimmerten zahlreiche, kreative Werbespots über die TV-Bildschirme: Ein rappender Morgan Freeman (80), Chris Pratt (38) im Bierrausch und eine verruchte Sprachsteuerung sorgten für jede Menge Lacher!