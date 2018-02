Was ist dran an den Klagevorwürfen? Dschungelcamp -Bewohner Matthias Mangiapane (34) ist seit wenigen Minuten zurück in Deutschland. Allerdings warten nicht nur eisige Temperaturen auf den Kajal-Lover, sondern auch ein Gerichtsverfahren. Nun äußert sich der Reality-Star das erste Mal zu den Schlagzeilen.

Nun bezieht auch der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner Stellung zu den unschönen Vorwürfen: "Also ich schulde dem Mieter keine 7000 Euro. Das liegt beim Anwalt und das klärt der Anwalt. Ich bin da entspannt. Ich brauche da keine Geheimnisse zu machen, es gab den Vorfall und der liegt bei Gericht", erklärt sich Matthias im Gespräch mit RTL bei der Ankunft am Flughafen in Frankfurt am Main.