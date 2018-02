Diese Kandidatin bringt mächtig Leben in die Germany's next Topmodel -Bude! So ziemlich in jeder Staffel der beliebten Castingshow gibt es das eine oder andere abgedrehtere Nachwuchs-Model. Welcher Fan würde schon die berühmte Mittelfinger-Geste von Tessa Bergmeier (28) oder Denise Dahintens Spruch "Ohne Tasche keine Competition" vergessen? Die auffälligen GNTM-Girls bekommen jetzt allerdings ordentlich Konkurrenz: Klaudia Giez aus der aktuellen Staffel lässt sich mit ihren Kontrahentinnen absolut nicht vergleichen!

Die Berlinerin fällt schon in der ersten Folge der Modelshow auf. In einem schwarzen Body und Leggings tritt Klaudia zum Casting an. Die Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky (50) lassen die 21-Jährige zuerst zittern, bevor sie schließlich doch mit Team Michael in die Karibik fliegen darf. "Du bist in meinem Team, aber jetzt ist mein Trommelfell geplatzt", lässt der Designer das Model kurz nach seiner Auswahl wissen. Klaudia war Michael so euphorisch mit lautem Geschrei um den Hals gefallen, dass sie sogar das routinierte Jury-Mitglied kurz aus der Fassung brachte.