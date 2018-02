Die Klamotten werden immer weiter! Schon lange sehnt sich Cameron Diaz (45) nach einem Baby. Angeblich soll sich die Hollywood-Schauspielerin schon mehrmals vergeblich einer künstlichen Befruchtung unterzogen haben. Ob es diesmal gefruchtet hat? Erst Anfang Januar wurde die Ehefrau von Benji Madden (38) in auffälligen XXL-Klamotten gesichtet. Jetzt erwischten sie Paparazzi erneut im Oversizelook. Versteckt Cameron etwa ihren wachsenden Babybauch?

Kurze Röcke, enge Jeans – eigentlich kennt man die "Bad Teacher"-Darstellerin in figurbetonter Kleidung. Auf den Bildern, die Radar Online nun vorliegen, trägt die Justin Timberlake (37)-Ex jedoch ein Kleid, das wohl nicht Figur-vertuschender ausfallen könnte. Das weiße Dress aus luftigem Stoff gibt von der Brust bis übers Knie keine einzige Rundung preis – an sich das perfekte Schwangerschaftskleid für den Sommer. Vielleicht macht es sich unter dem Schlabber-Outfit tatsächlich gerade der erste Madden-Diaz-Spross gemütlich. Ein Insider des Magazins ist sich da sogar sicher: "Cameron ist super aufgeregt. Sie sagt ihren Freunden, dass sie nie so glücklich war."