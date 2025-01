Cameron Diaz ist offen für eine Fortsetzung von "Die Maske"

Cameron Diaz (52) hat verraten, dass sie von einer Fortsetzung des Kultfilms "Die Maske" mit Jim Carrey (63) nicht abgeneigt wäre. Allerdings nur unter einer Bedingung: "Wenn Jim dabei ist. Ich reite schließlich seit Tag eins auf seinen Erfolgswellen", erklärte die Schauspielerin scherzend gegenüber Access Hollywood. In "Die Maske" spielt Jim einen Bankangestellten, der durch eine magische Maske zum unberechenbaren Trickser wird. Der Film, in dem Cameron die Sängerin Tina Carlyle verkörpert, basiert auf einem Dark-Horse-Comic und war ein riesiger Erfolg.

Auch Jim selbst zeigte sich in einem früheren Interview mit ComicBook.com nicht grundsätzlich abgeneigt, die ikonische grüne Maske noch einmal anzulegen. "Es müsste wirklich die richtige Idee sein", erklärte der Schauspieler und fügte hinzu: "Ich habe gesagt, dass ich mich gerne zur Ruhe setzen würde, aber ich glaube, ich habe eher von einer Auszeit gesprochen. Denn sobald eine gute Idee auftaucht oder eine Gruppe von Leuten, mit denen man wirklich gerne zusammenarbeitet, ändern sich die Dinge." Sowohl Cameron als auch Jim hatten sich zuvor für längere Zeit von der Schauspielerei zurückgezogen, kehrten aber zuletzt für neue Projekte auf die Leinwand zurück – so Cameron zum Beispiel für den Netflix-Film "Back in Action" mit Jamie Foxx (57). Kürzlich hatte sie den Grund offengelegt, warum sie ursprünglich nicht zurück ins Filmbusiness wollte.

1994 markierte "Die Maske" Camerons Durchbruch in Hollywood, nachdem sie zuvor als Model gearbeitet hatte. Jim hingegen, der Anfang der 1990er Jahre bereits mit Filmen wie "Ace Ventura" und "Dumm und Dümmer" erfolgreich war, festigte mit der Rolle seinen Status als Comedy-Genie. Cameron und Jim betonten in Interviews immer wieder, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit talentierten Kollegen schätzen.

Netflix / John Wilson Cameron Diaz in "Back In Action"

Getty Images Jim Carrey, Schauspieler

