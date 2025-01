Netflix zahlte Cameron Diaz mehrere Millionen für zwei Filme

Cameron Diaz (52) ist nach einer zehnjährigen Auszeit von der Schauspielerei mit dem Netflix-Film "Back in Action" wieder zurück auf der großen Bühne. Unterstützt wurde dieses Comeback vor allem von zwei wichtigen Männern in ihrem Leben: ihrem Ehemann Benji Madden (45) und ihrem langjährigen Freund Jamie Foxx (57). Letzterer soll für ihre Rückkehr sogar den NFL-Superstar Tom Brady (47) konsultiert haben, um sie zu überzeugen. Aber auch eine satte Gage spielte offenbar eine Rolle: Für einen Deal über zwei Filme soll die Schauspielerin beeindruckende 43 Millionen Euro von dem Streaming-Giganten erhalten haben.

Der Erfolg ihres Comebacks scheint Netflix recht zu geben. "Back in Action" setzte sich unmittelbar nach der Veröffentlichung in 93 Ländern an die Spitze der meistgesehenen Filme auf der Plattform. Mit 46,8 Millionen Views innerhalb der ersten drei Tage sicherte sich die Spionage-Komödie außerdem den stärksten Start eines englischsprachigen Netflix-Films der letzten drei Jahre. Ob der zweite Film des Deals ein mögliches Sequel sein könnte, ist bislang unklar. Das Ende des Films lässt jedoch Raum für weitere Abenteuer. Cameron scheint jedenfalls auf den Geschmack gekommen zu sein und könnte sich Medienberichten zufolge auch die Fortsetzung eines ihrer älteren Hits vorstellen – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Die Rückkehr der einst bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods sorgte nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für Begeisterung bei ihren Fans. Cameron Diaz, die ihre Schauspielkarriere 2014 pausierte, um sich ihrem Privatleben zu widmen, genießt seit ihrer Heirat mit Benji Madden ein eher ruhigeres Leben außerhalb des Rampenlichts. Das Paar bekam 2019 eine Tochter, was die Prioritäten der Schauspielerin grundlegend veränderte. Dennoch verriet Cameron in Interviews immer wieder, dass sie es genieße, Projekte anzunehmen, die ihr wirklich Spaß machen. Mit ihrem Comeback zeigt sie, dass sie noch immer zu den großen Namen im Filmgeschäft gehört.

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx bei einem Fototermin für "Back In Action" in London

@CelebCandidly / MEGA Cameron Diaz und Benji Madden, August 2024

