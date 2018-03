Coole Party! Am Donnerstag fand in London die Europa-Premiere von "Black Panther" statt. Schauspieler Chadwick Boseman (41) übernimmt die gleichnamige Rolle im neuesten Marvel-Blockbuster, in dem zum ersten Mal ein schwarzer Superheld im Vordergrund steht. Die Stars erwartete ein fulminantes Spektakel mit fetten Beats und coolen Strobo-Lichteffekten. Viele Event-Gäste wie Star Wars-Darsteller John Boyega (25) erschienen in Kleidern mit afrikanisch-inspirierten Mustern auf dem roten – in diesem Fall schwarzen – Teppich. In seiner Instagram-Story war John von dem Trubel total beeindruckt: "Das ist wie ein Rave!"



