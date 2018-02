Es wäre DIE Mega-Sensation. In wenigen Wochen wird das große Bachelor-Finale über die deutschen TV-Bildschirme flimmern. Doch wenn Rosenkavalier Daniel Völz auf der Mattscheibe seine letzte Stachelblume vergibt, könnte er in Wirklichkeit bereits ein ganz anderes Girl daten. Wie eine Insiderin jetzt dem OK! Magazin verraten hat, soll Love Island-Blondine Chethrin Schulze (25) dem 32-Jährigen den Kopf verdreht haben: "Sie mögen sich beide sehr. Im Freundeskreis sind sich alle sicher, dass da was läuft. Laut Chethrin ist es mehr als nur ein Flirt." Ob da tatsächlich was dran ist?