König Marc Terenzi (39) regierte ein ganzes Jahr lang und musste die Dschungelcamp-Krone neulich an Jennifer Frankhauser (25) abgeben. Der Musiker verrät Promiflash im Interview, was die ersten Amtshandlungen der YouTuberin sein sollten: "Nutze das, wenn du Sänger oder Performer bist, nutze die Promotion und die Möglichkeit, die Leute in die Show zu holen."