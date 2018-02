Gegenüber Promiflash stellte Mona nun klar, dass sie sich nicht mehr mit der RTL-Erfolgsshow identifizieren könne: "Die Sendung verliert immer mehr an Tiefe und Gefühl und wird immer trashiger." Festmachen tut sie das hauptsächlich an der Tatsache, dass die After-Bachelor-Thematik bei den Ladys so präsent sei: "Solche Aussage wie 'Sie könnte eine Konkurrenz sein für alles, was danach kommt' zeigen doch, dass weder die Girls noch Daniel mit seinem Dauergeknutsche wirklich jemanden suchen oder ernsthaft kennenlernen wollen", analysierte Mona vor allem die Aussage von Janina Celine Jahn beim nachträglichen Einzug von Kandidatin Samira Klampfl.