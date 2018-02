Schwitzen kann sie! Britney Spears (36) hält sich seit Jahren superfit. Immer wieder lässt die US-Musikerin ihre treuen Follower an ihren Workouts teilhaben. Nun bewies die Princess of Pop via Instagram erneut, wie hart sie für einen perfekten Körper arbeitet. In ihrem privaten Fitnessstudio ackert die Zweifachmama unter dem Motto "Fit für den Sommer werden" eine Übung nach der anderen runter – und macht dabei sogar noch eine richtig gute Figur!