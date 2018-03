Britney Spears (35) hält ihre Oberweite ganz schön im Zaum! Die sportbegeisterte Pop-Ikone zeigt sich in letzter Zeit immer öfter beim Workout im Gym. Was einem dabei sofort ins Auge springt? Ihre Outfits! Die sind nämlich knapper als knapp. Vor allem ihre Sport-BHs scheint die Sängerin am liebsten in XS zu wählen. Das beweist auch ihr aktueller Instagram-Post, der zeigt: Zwischen Britneys Quetsch-Dekolleté passt definitiv kein Blatt mehr. Die freizügigen Sportklamotten seien der 35-Jährigen allerdings gegönnt! Schließlich ist sie momentan auch in Topform.



