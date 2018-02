Auch hier knallt es gewaltig. Die beiden Sex and the City -Stars Sarah Jessica Parker (52) und Kim Cattrall (61) liegen seit einiger Zeit im Klinsch. Bereits am Set der Erfolgsserie sollen sie sich absolut nicht grün gewesen sein. Zuletzt wetterte Kim öffentlich gegen ihre Ex-Kollegin. Doch Hass unter Schauspielkolleginnen ist keine Seltenheit: Auch diese Co-Stars kommen überhaupt nicht miteinander aus.