Ihr Streit erreicht ein neues Level! Kim Cattrall (61) macht kein Geheimnis daraus, dass sie keinen guten Draht zu ihrer ehemaligen Sex and the City-Kollegin Sarah Jessica Parker (52) hat. Vor wenigen Monaten hatte sie sogar öffentlich betont, auch während der Dreharbeiten für die Erfolgsserie nie mit ihr befreundet gewesen zu sein. Seither liegen die beiden Frauen im Clinch. Doch jetzt scheint das Fass endgültig überzulaufen: Kurz nach dem Tod ihres Bruders beschimpft Kim ihre ehemalige Kollegin nun via Social-Media!