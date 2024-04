Für Luke Bryan war Katy Perrys "American Idol"-Aus absehbar

Nach der aktuellen Staffel von American Idol wird Katy Perry (39) die Jury der Talentshow verlassen. Neben Luke Bryan (47) und Lionel Richie (74) suchte die Popsängerin seit 2018 in der Castingshow nach neuen Gesangstalenten. Für ihren Jury-Kollegen Luke soll Katys Aus nicht sonderlich überraschend gewesen sein. Bereits vor der offiziellen Verkündung der Popsängerin, der Sendung den Rücken zu kehren, ahnte er ihren freiwilligen "American Idol"-Ausstieg. "Ich hatte Gerüchte gehört, dass sie darüber nachgedacht hat – es war also kein allzu großer Schock", gibt der Countrysänger in einer Radiosendung des Senders "Taste of Country Nights" zu.

Das Interview nutzt der 47-Jährige auch dafür, ein paar nette Worte über die Zusammenarbeit mit der "Starships"-Interpretin zu verlieren: "Es war eine tolle Zeit mit Katy. Sie und ich haben eine großartige Freundschaft entwickelt." Bryan und Katy wollen auch nach ihrer gemeinsamen TV-Zeit in Kontakt bleiben. "Sie weiß, dass sie [...] immer zum Telefon greifen und sich melden kann", erklärt er im Gespräch.

Auch das dritte Jurymitglied – Lionel – hat sich bereits zu Katys Verlassen der Show geäußert. Bei "Jimmy Kimmel Live" gestand der 74-Jährige: "Es hat mich vollkommen aus der Bahn geworfen, als ich zum ersten Mal davon gehört habe." Anders als Luke hat er von dem Vorhaben der Popsängerin, die Sendung zu verlassen, erst durch die offizielle Meldung Wind bekommen. Doch der Soulsänger könne die Entscheidung der 39-Jährigen nachvollziehen und sei "nicht sauer" auf sie.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan im Jahr 2020

