Wen möchte Katy Perry als Nachfolger bei "American Idol"?

Wer wird das nächste Jurymitglied bei American Idol sein? Katy Perry (39) wird nach der laufenden Staffel ihren Jurythron abgeben und Platz für ihren Nachfolger machen. Auf die Frage von E! News, wen die Sängerin an der Seite von Lionel Richie (74) und Luke Bryan (47) sehen würde, antwortete sie: "Ich muss sagen, dass Jelly Roll wahnsinnig toll war, als er in die Show kam. Also, ich liebe ihn." Der Rapper trat am 8. April in der Show auf und scheint Katy direkt überzeugt zu haben. "Die Jungs mit Jelly in der Show zu sehen, wäre unglaublich", schloss der Popstar ab.

Doch am Ende liegt die Entscheidung wohl nicht bei ihr. Katy wünsche sich nur, dass das nächste Jurymitglied keine Scheu hat, seine Meinung zu äußern. "Ich möchte jemanden, der keine Angst hat, die Wahrheit auf eine anmutige Art und Weise zu sagen", erklärt die "Firework"-Interpretin. Außerdem sollte der zukünftige Juror jemand sein, der keine Kommentare im Internet liest. "Wenn man eine Frau ist und eine Meinung hat oder eine Chefin ist, wird man oft als B-I-T-C-H angesehen. Es soll also jemand sein, der selbstbewusst ist und auf seine Intuition hört", betont die Musikerin.

Katy muss wissen, wovon sie spricht – schließlich ist sie schon seit sieben Staffeln ein Jurymitglied der Talentshow. Ihre Kollegen Bryan und Lionel wollen bis auf Weiteres erst einmal bleiben, können Katys Entscheidung trotzdem nachvollziehen. Bryan ahnte sogar, dass sie die Show verlassen wollte. "Ich hatte Gerüchte gehört, dass sie darüber nachgedacht hat – es war also kein allzu großer Schock", gibt der Countrysänger in einer Radiosendung des Senders "Taste of Country Nights" zu. Für Lionel kam die Nachricht doch etwas überraschend – er erfuhr es wohl durch die offizielle Meldung.

Getty Images Katy Perry bei der Breakthrough Prize Gala 2024

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan im Jahr 2020

