Ersetzt Meghan Trainor Katy Perry als "American Idol"-Juror?

Nachdem Katy Perry (39) vor wenigen Wochen ihren Rücktritt als Jurorin bei American Idol" bekanntgab, stellt sich nun die Frage, wer ihr Nachfolger wird. Am Montag vor der Talentshow äußerten sich Luke Bryan (47) und Ryan Seacrest (49) gegenüber Entertainment Tonight über gewisse Stars, die als Juroren infrage kommen könnten. Ein Vorschlag wäre unter anderem die Popsängerin Meghan Trainor (30). "Meghan war immer eine Person, mit der man Spaß haben kann. […] Sie ist witzig, also warum nicht?", erklärte Luke dem Journalisten Denny Directo. Auch der Moderator Ryan schien von der Idee begeistert zu sein. "Meghan ist ein Supertalent und hat einen tollen Humor", erzählte Ryan.

Lionel Richie (74) schien über die "No"-Interpretin keine Meinung zu haben, aber dafür wäre er ein großer Fan von Kelly Clarkson (42). "Kelly, wenn du nichts anderes zu tun hast, würde ich gerne betonen, dass ich ein großer Fan bin", betonte der Sänger. Doch am Ende wäre es dem Juror nur wichtig, dass der Nachfolger auf jeden Fall die Fähigkeit haben sollte, Spaß zu haben – schließlich müssten er und Bryan mit dieser Person für mehrere Stunden eng zusammenarbeiten. "Die Person muss lustig sein und sich nicht alles zu Herzen nehmen, weil wir uns gegenseitig gerne beleidigen", witzelte Lionel.

Bis jetzt käme wohl noch keiner in die engere Auswahl, doch bis zum Ende der Staffel ist noch ein bisschen Zeit. Bis dahin bleibt Katy auf dem Stuhl zwischen Lionel und Bryan sitzen. Danach wird sie wohl mit schwerem Herzen ihren Platz aufgeben, doch es warten große Pläne für ihre Zukunft. "Ich liebe 'Idol' so sehr. Es hat mich mit dem Herzen Amerikas verbunden", erklärte die 39-Jährige. Katy möchte sich aber wieder mehr auf ihre Musikkarriere konzentrieren. Laut einem Insider bei Mirror arbeitet sie gerade an einem neuen Album und möchte danach wieder auf Welttournee gehen.

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan, 2022

Getty Images Katy Perry im August 2022

