Der "American Idol"-Star Mandisa stirbt mit nur 47 Jahren

Die Musikwelt muss Abschied von Mandisa nehmen. Die Sängerin soll mit nur 47 Jahren verstorben sein. Das berichtet der Radiosender K-Love bereits heute Morgen. Demnach soll die US-Amerikanerin in ihrem eigenen Haus im US-Bundesstaat Tennessee gestorben sein. Angeblich habe sich ihr Tod bereits am Donnerstag ereignet. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Auch gibt es noch keine näheren Details zu den Umständen. Mandisa war vor allem als Gospelsängerin tätig. Allgemeine Bekanntheit erreichte sie bereits 2005.

In dem Jahr nahm Mandisa nämlich an der Talentshow American Idol teil. Das berühmt-berüchtigte Jurymitglied Simon Cowell (64) soll anfänglich gar nicht begeistert von ihr gewesen sein und sich den ein oder anderen abfälligen Spruch geleistet haben – unter anderem auf ihre Körpermaße bezogen. So meinte er wohl unter anderem zu ihr: "Haben wir denn dieses Jahr eine größere Bühne?" Die Musikerin soll dem aber mit reiner Freundlichkeit begegnet sein und das zahlte sich aus. Sie kam bis in die Top Ten und belegte den neunten Platz. Aber auch nach ihrem Ausscheiden feierte Mandisa Erfolge – 2014 wurde sie sogar bei den Grammy Awards ausgezeichnet. Sie gewann in der Kategorie "Best Contemporary Christian Music Album".

Über Mandisas Privatleben ist nur wenig bekannt. Auch gibt es bisher kein Statement von ihrer Familie zu ihrem Tod. Allerdings soll sie zeit ihres Lebens mit ihrer Gesundheit und Essstörungen gekämpft haben. In dem Album "Freedom" scheint sie sich mit einer Esssucht auseinanderzusetzen. Aber auch ihre mentale Gesundheit soll ihr immer wieder zu schaffen gemacht haben. Angeblich litt Mandisa zeitweise unter Depressionen, nachdem sie eine Freundin an Brustkrebs verloren hatte. Nach einer Pause machte sie diese Probleme 2017 auch öffentlich.

Getty Images Mandisa in Nashville 2019

Getty Images Mandisa bei den Grammys 2010

