Diese Wiedersehens-Show war alles andere als langweilig: In Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel gingen sich die Ex-Dschungel-Stars am Sonntagabend fast an die Gurgel! Der Auslöser: Désirée Nick (61), Melanie Müller (29) und Thorsten Legat (49) wetterten über die Gähn-Belegschaft, was das Zeug hielt. Grund genug für Matthias Mangiapane (34) und Ansgar Brinkmann (48), fast das Studio zu stürmen: "Das langweiligste Camp können wir gar nicht sein, sonst würden sich nicht solche Hornochsen über uns Gedanken machen", wetterte der Badeanzugfan drauf los.