Er weiß, was er will! Bisher hat Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (27) seine große Liebe zwar noch nicht gefunden – was er sich für die Zukunft vorstellt, weiß er allerdings schon ganz genau! "Ich würde schon ganz gerne mal heiraten", gestand der sympathische Rheinländer während eines exklusiven Promiflash-Interviews in seinen eigenen vier Wänden. Papa Lutz und Mama Stups können sich auf kurz oder lang aber nicht nur auf eine Schwiegertochter freuen: Ingo wünscht sich nämlich auch gleich zwei bis drei Kinder!



